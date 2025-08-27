Çin, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi Yetkililerini ABD'ye Boyun Eğmekle Suçladı

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, utanmaz ve mantıksız diye nitelediği Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, ABD'ye boyun eğip Taiwan'ın çıkarlarını satmakla suçladı.

Zhu, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında ABD'nin adadan ithal edilen mallara yüzde 20 gümrük vergisi getirmesi nedeniyle Taiwan'ın geleneksel endüstrilerinin ağır darbe almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel basında ABD'nin Taiwan'a getirdiği "karşılıklı gümrük vergileri" nedeniyle ücretsiz izin almak zorunda kalan çalışanların sayısının temmuz sonu ile 15 Ağustos arasında 650 kişi arttığı, an itibarıyla ücretsiz izinde olan 4.000 işçinin yüzde 91'ininse imalat sektöründen olduğu yönünde haberler yer almıştı.

Zhu, yeni Taiwan dolarının değer kazanmasıyla aynı zamana denk gelen gümrük vergisi artışlarının, en çok Taiwan'ın küçük ve orta ölçekli işletmelerini ve geleneksel imalat sektörlerini vurduğunu söyledi.

Zhu, "Milyonlarca kişi geçimlerini bu sektörlerden sağlıyor. Ancak birçok işletmenin şu anda zor durumda olması nedeniyle çok sayıda çalışanın çıkarları ve refahı giderek daha fazla zarar görüyor" dedi.

Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin ABD'ye güvenerek "Taiwan'ın bağımsızlığı" şeklindeki kendi siyasi gündemlerinin peşinde koştuklarını söyleyen Zhu, halktan gerçekleri saklayarak Washington'un istediği her şeyi almasına izin veren bu yetkililerin şu anda yaptıklarının cezasını çektiklerini ifade etti.