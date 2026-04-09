Çin: Ordumuz, Taiwan'ın Bağımsızlığına Yönelik Ayrılıkçı Hayalleri Kararlılıkla Bastıracaktır

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı hayalleri kararlılıkla bastıracağını ve Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunacağını söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Taiwan'ın Çin'in Taiwan bölgesi olduğunu belirten Zhang, "Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı herkesten daha çok önemseyip savunuyoruz. Bununla beraber hiçbir kişi ya da gücün Taiwan'ı Çin'den koparmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ayrılıkçılık ve yabancı müdahaleyle mücadele yöntemlerini çeşitlendirmeye devam edeceğini kaydeden Zhang, ordunun "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı hayalleri kararlılıkla bastıracağını ve Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua