Haberler

Çin: Ordumuz, Taiwan'ın Bağımsızlığına Yönelik Ayrılıkçı Hayalleri Kararlılıkla Bastıracaktır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Taiwan'ın bağımsızlık hayallerine karşı mücadele edeceklerini ve ulusal egemenliklerini koruyacaklarını açıkladı. Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı hayalleri kararlılıkla bastıracağını ve Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunacağını söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Taiwan'ın Çin'in Taiwan bölgesi olduğunu belirten Zhang, "Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı herkesten daha çok önemseyip savunuyoruz. Bununla beraber hiçbir kişi ya da gücün Taiwan'ı Çin'den koparmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ayrılıkçılık ve yabancı müdahaleyle mücadele yöntemlerini çeşitlendirmeye devam edeceğini kaydeden Zhang, ordunun "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı hayalleri kararlılıkla bastıracağını ve Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

