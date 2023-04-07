Çin, 'Taiwan'ın Bağımsızlığının' Savunucusuna Yönelik Yaptırımları Açıkladı

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi'nin Taiwan Çalışma Ofisi Sözcüsü, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Taiwan'ın bağımsızlığının" sıkı savunucularından ayrılıkçı Bi-khim Hsiao'ya karşı uygulanacak yaptırım tedbirlerini duyurdu.

Hsiao'nun, Taiwan Boğazı boyunca çatışmaları kasıtlı olarak kışkırtmak ve boğazın iki yakası arasındaki barış ve istikrara zarar vermek amacıyla bağımsızlık gündemi için ısrarla dış destek isteyerek ABD'den medet umduğunu söyleyen sözcü, bunun da Hsiao'nun "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışındaki fanatik doğasını daha da ortaya çıkardığını belirtti.

Ana karanın, Hsiao'ya daha fazla yaptırım uygulama kararı aldığını belirten sözcü, bu çerçevede Hsiao'nun ve aile üyelerinin ana kara ile Hong Kong ve Makao'nun özel idari bölgelerine girişine ve finansal sponsorlarının ve ilgili şirketlerin ana karadaki kuruluş ve bireylerle işbirliği yapmasına kesinlikle yasak getirildiğini söyledi. Sözcü, yasalara göre ömür boyu hesap verebilirliği sağlamak için de gerekli diğer tüm cezai önlemlerin alınacağını ifade etti.

Tarihin "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik çabaların boşa olduğunu kanıtladığını ve kanıtlamaya devam edeceğini belirten sözcü, dış güçlere güvenen ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" fanatik şekilde savunan ayrılıkçıların küstah provokasyonlarının kesinlikle başarısız olacağını söyledi.

Sözcü, "Hiç kimse veya güç, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü koruma konusundaki güçlü kararlılığımızı, irademizi ve kapasitemizi hafife almasın" dedi.