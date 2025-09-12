Çin, Taiwan ile Resmi İletişimlere Karşı Çıkıyor

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, Çin ile diplomatik ilişkileri olan ülkelerle Taiwan bölgesi arasındaki resmi etkileşimlerin her türlüsüne tutarlı ve kararlı şekilde karşı çıktıklarını söyledi.

Cuma günkü basın toplantısında Taiwan'ın sözde dışişleri yetkililerinin başkanı Lin Chia-lung'un Avrupa ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Lin, "Taiwan, Çin'in bir eyaletidir. Bahsettiğiniz kişi, Çin'in yerel bir dışişleri yetkilisidir" dedi.

Dünyada sadece tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Lin, Taiwan konusunun, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğü ile ilgili olduğunu belirtti.

Lin, "Çin ile diplomatik ilişkileri olan ülkelerle Çin'in Taiwan bölgesi arasındaki resmi etkileşimlerin her türlüsüne tutarlı ve kararlı şekilde karşı çıkıyoruz ve 'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşan güçlerin ayrılıkçı faaliyetlerine platform sağlanmasına kesinlikle karşıyız" dedi.

Bu durum karşısında son derece rahatsız olduklarını ve buna güçlü şekilde karşı çıktıklarını dile getirdiklerini kaydeden Lin, ilgili ülkeye ciddi bir diplomatik girişimlerde bulunulduğunu ifade etti.

Lin, "İlgili Avrupa ülkesini tek Çin ilkesine bağlı kalmaya ve 'Taiwan'ın bağımsızlığı' yanlısı ayrılıkçı güçlerinin ziyaretini önlemek için derhal etkili önlemler almaya çağırıyoruz. Taiwan yetkililerini de 'Taiwan'ın bağımsızlığı' arayışının çıkmaz bir yol olduğu konusunda uyarıyoruz" dedi.