Çin, Taiwan halkının ABD'ye karşı artan güvensizliğini vurguladı

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan halkının ABD'nin verdiği zararın ve adanın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkilileri tarafından felakete sürüklendiğinin giderek daha fazla farkına vardığını söyledi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği son anket hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ankette Taiwan'da ABD'yi "güvenilmez" ya da "son derece güvenilmez" olarak görenlerin oranının bir önceki ankete kıyasla yüzde 13,9 arttığı ortaya çıkmıştı.

Taiwan halkının, ABD'nin her zaman "Önce Amerika" ilkesine öncelik verdiğinin ve yalnızca kendi çıkarlarını gözettiğinin farkına vardığını kaydeden Zhu, ABD'nin gözünde Taiwan'ın gerçek değerinin sadece bir "para makinesi" ve anakarayı kontrol altında tutmak için bir araç olmaktan ibaret olduğunu vurguladı.

Sözcü, Taiwan'ın ABD'nin her talebine boyun eğmeye devam etmesi halinde, kaçınılmaz şekilde bir "piyon" olmaktan öteye gidemeyeceğini ve değeri tükendiğinde bir kenara atılacağını söyledi.