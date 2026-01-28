Haberler

Taiwan'daki Dpp Yetkililerinin Anakara Menşeli Uygulamalara İlişkin Güvenlik Söylemi Eleştirildi

Güncelleme:
Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi'nin uygulamalarını eleştirerek, bu hamlelerin gençleri bilgi edinme hakkından mahrum bıraktığını belirtti.

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini, anakara kaynaklı uygulamalarla ilgili sözde bilgi güvenliği risklerini abartmakla eleştirdi.

Zhang çarşamba günkü basın toplantısında, DPP'nin söz konusu hamlelerinin, gençler başta olmak üzere Taiwan halkını, bilgi edinme hakkından ve sosyal ağ platformlarını kullanma özgürlüğünden mahrum bıraktığını söyledi.

Bu tür hamlelerin, DPP yetkililerinin korkusunu ve güvensizliğini ortaya koyduğunu kaydeden Zhang, bu yetkililerin, kural tanımaz eylemlerinin ağır sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
