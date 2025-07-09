Çin, Taiwan'dan 8 Şirketi İhracat Kontrol Listesine Ekledi

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Taiwan bölgesinden 8 şirketi ihracat kontrol listesine eklediklerini söyledi.

Sözcü çarşamba günü yaptığı açıklamada söz konusu şirketlerin, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlerle kasıtlı olarak işbirliği yaptığını belirtti.

Açıklamada kararın, ulusal egemenliği, toprak bütünlüğünü ve Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki barış ve istikrarı korumak üzere Çin'in yasa ve yönetmelikleri uyarınca alındığı kaydedildi.

Söz konusu 8 şirkete çift kullanımlı ürünlerin ihraç edilmesinin yasaklanacağını belirten sözcü, hiçbir ihracatçının bu kontrol önlemlerini ihlal etmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.