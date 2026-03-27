Çin: Taiwan'da Yargı Siyasi Amaçlarla Kullanılıyor

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi'nin muhalifleri bastırmak için yargıyı manipüle ettiğini ifade ederek eleştiride bulundu. Zhu, bu durumu 'yeşil terör' olarak nitelendirerek halk arasında hoşnutsuzluğun arttığını belirtti.

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin siyasi muhalifleri bastırmak amacıyla yargıyı manipüle ettiğini ifade ederek sert dille eleştirdi.

Zhu, perşembe günkü basın toplantısında Taiwan Halk Partisi eski Başkanı Ko Wen-je hakkında verilen mahkeme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ko, ilk derece mahkeme kararıyla 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış, altı yıl süreyle de siyasi haklardan mahrum bırakılmıştı.

"Söz konusu durumun farkındayız" diyen Zhu, Lai Ching-te liderliğindeki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin muhalifleri bastırmak amacıyla yargıyı keyfi şekilde manipüle ettiğini ve bencil siyasi çıkar peşinde koştuğunu ifade ederek, bu durumu "yeşil terör" olarak niteledi.

Zhu, bu tür uygulamaların Taiwan'da halk arasında giderek artan bir hoşnutsuzluk ve muhalefete yol açtığını belirtti.

"Haksız eylemlere kalkışanlar kendi sonlarını hazırlar" diyen Zhu, bu tür adımların hiçbir şekilde ada halkından kabul görmeyeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
