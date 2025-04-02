Çin, Taiwan Çevresindeki Tatbikatlarla Ayrılıkçı Güçlere Uyarıda Bulundu

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Taiwan Adası çevresindeki tatbikatların "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere karşı ciddi bir uyarı ve dizginleme eylemi niteliğinde olup aynı zamanda da ulusal egemenliği savunma ve ulusal birliği destekleme yönünde meşru ve zorunlu bir hamle olduğunu söyledi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı salı günü Taiwan Adası çevresinde ortak tatbikat düzenlemeye başladı.

Guo salı günkü basın toplantısında konuyla ilgili olarak Taiwan'ın Çin topraklarının devredilemez bir parçası olduğunu ve Taiwan sorununun, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu belirtti.

Sözcü, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin son sürat "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koştuklarını ve bu hedef doğrultusunda dış destek kazanma yönünde çabalayarak ülkeyi bölmeye çalıştıklarını vurguladı.

Guo, "Bu girişimler beyhudedir ve başarısızlığa mahkumdur. Çin'in yeniden birleşmesini gerçekleştirmesine yönelik tarihi trendi durdurmak ise mümkün değildir" ifadelerini kullandı.