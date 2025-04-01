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Çin, Taiwan Çevresinde Ortak Tatbikat Başlattı

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası çevresinde kara, deniz, hava ve roket kuvvetlerinin katıldığı büyük ölçekli ortak tatbikatlara başladığını açıkladı. Tatbikat, bağımsızlık peşindeki ayrılıkçı güçlere karşı bir uyarı niteliği taşıyor.

NANJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Shi Yi, Taiwan Adası çevresinde ortak tatbikata başladıklarını söyledi.

Shi, salı günü yaptığı açıklamada kara, deniz, hava ve roket kuvvetlerinin Taiwan Adası'na birden fazla yönden yaklaşacak şekilde organize edildiğini belirtti.

Sözcü, tatbikatların birliklerin ortak operasyon yeteneklerini test etmek üzere esas olarak deniz-hava muharebesine hazırlık devriyeleri, ortaklaşa olarak kapsamlı üstünlüğün ele geçirilmesi, deniz ve kara hedeflerine saldırı ve kilit öneme sahip alanların ve deniz yollarının ablukaya alınmasına odaklandığını ifade etti.

Shi, tatbikatların "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere karşı sert bir uyarı ve güçlü bir caydırıcılık işlevi gördüğünü ve Çin'in egemenlik ve ulusal birliğini korumaya yönelik meşru ve gerekli bir eylem olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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