Çin: Sahil Güvenlik Operasyonlarını Seyir Güvenliğini Sağlamak İçin Yapıyoruz

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, Çin sahil güvenlik birimlerinin son günlerde yürüttüğü operasyonların, normal seyrüsefer düzenini korumak ve Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki balıkçıların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Zhang çarşamba günü yaptığı açıklamada, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasının da tek bir Çin'e ait olduğunu, Taiwan, Penghu, Kinmen ve Matsu'nun tamamının Çin'in parçası olduğunu ve sözde "yasak" ya da "kısıtlı" suların var olmadığını vurguladı.

Sözcü, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin uzun süredir Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki balıkçıların geleneksel balıkçılık alanlarında birlikte faaliyet gösterdiğine dair tarihsel ve fiili gerçeği görmezden geldiğini ifade etti.

Zhang ayrıca söz konusu yetkililerin anakara balıkçı gemilerini ve mürettebatını keyfi biçimde gözaltına aldığını veya tehlikeli ve sert şekilde muamele ettiğini, bunun da seyrüsefer riskleri yaratarak balıkçıların can ve mal güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiğini belirtti.