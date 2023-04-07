Çin, 'Taiwan Bağımsızlığını' Savunan Kuruluşlara Verilecek Cezaları Açıkladı

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi, Taiwan "Prospect Foundation" ve "Asya Liberaller ve Demokratlar Konseyi"ne "Taiwan'ın bağımsızlığını" savundukları için ceza verildiğini duyurdu.

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi, Taiwan "Prospect Foundation" ve "Asya Liberaller ve Demokratlar Konseyi"ne "Taiwan'ın bağımsızlığını" savundukları için ceza verildiğini duyurdu.

Ofis Sözcüsü Zhu Fenglian, Cuma günü yaptığı açıklamada, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin talimatıyla hareket eden iki örgütün, "demokrasi", "özgürlük" ve "işbirliği" bahanesiyle, "akademik değişim" ve "seminer" kisvesi altında uluslararası arenada kötü niyetle "Taiwan bağımsızlığı" fikrini yaymaya giriştiklerini söyledi.

Zhu, bu örgütlerin Çin karşıtı güçlere yaranmak için her yola başvurduklarını ve Taiwan'ın sözde "uluslararası alanı"nı oluşturmak amacıyla "bir Çin, bir Taiwan", "iki Çin" ve tek Çin ilkesini ihlal eden diğer olaylara giriştiklerini belirtti.

Ana kara, yukarıda belirtilen örgütlere karşı cezai tedbirler almaya karar verdi ve başkanlarının ana kara ile Hong Kong ve Makao'nun özel idari bölgelerine girişini yasakladı.

Ana kara ayrıca ana kara kuruluşlarının ve bireylerin iki kuruluşla herhangi bir işbirliği yapmasını da yasaklayacak.