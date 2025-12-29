Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası'nın Kuzey ve Güneybatısında Gerçek Mühimmatla Tatbikata Başladı

NANJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Adası'nın kuzey ve güneybatısındaki deniz ve hava sahasında gerçek mühimmat kullanarak tatbikat düzenlemeye başladı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada pazartesi günü düzenlenen tatbikatta uzun menzilli füze atışlarıyla koordineli olarak destroyerler, fırkateynler, savaş uçakları, bombardıman uçakları ve insansız hava araçlarının kullanıldığı belirtildi.

Tatbikatın deniz ve hava sahasında hedeflerin yakalanıp etkisiz hale getirilmesi, karadaki hedeflere saldırı simülasyonlarının gerçekleştirilmesi ve sudaki hedeflere gerçek mühimmatla ateş açılması konularına odaklandığı kaydedildi. Tatbikatta birliklerin entegre koordinasyon ve üstünlüğü ele geçirme yeteneklerinin test edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.