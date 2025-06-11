Çin, Taiwan'a Yönelik Siber Saldırılarla Mücadeleyi Artırıyor

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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi'ne bağlı bir örgütün düzenlediği siber saldırılarla ilgili mücadelenin artırılacağını duyurdu. Zhu, geçen hafta yayımlanan arananlar listesinde, Taiwan'dan 20 şüphelinin adının yer aldığını açıkladı ve bu tür eylemlere karşı kararlı tedbirler alacaklarını belirtti.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi ile ilişkili bir örgütün gerçekleştirdiği siber saldırılarla mücadeleyi artıracaklarını söyledi.

Zhu, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in güneyindeki Guangzhou kenti polis yetkilileri tarafından haziran ayı başında yayımlanan arananlar listesinde, Taiwan'ın "Bilgi, İletişim ve Elektronik Kuvvet Komutanlığı (ICEFCOM)" tarafından düzenlenen siber saldırılara katılmakla suçlanan 20 şüphelinin adının yer aldığını belirtti.

Zhu, anakaranın kamu güvenlik kurumları tarafından son dönemde gerçekleştirdiği kolluk faaliyetlerinin, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere sert bir yanıt niteliği taşıdığını ve özellikle ICEFCOM'un yasadışı faaliyetlerini hedef aldığını söyledi.

Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, ICEFCOM aracılığıyla anakaranın ağ altyapısına yönelik sık sık gelişigüzel siber saldırılar düzenlediğine dair kanıtlar bulunduğunu kaydeden sözcü, bu kanıtların "açık ve bağlayıcı" olduğunu söyledi.

Taiwan Boğazı'nın her iki yakasının da tek Çin'e ait olduğunu ve Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleyen Zhu, "Ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarımızı tehlikeye atan herkes bunun yasal sonuçlarıyla yüzleşecektir" dedi.

Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, dış güçlerle gizli işbirliği içinde yürüttükleri siber saldırılar da dahil olmak üzere yasadışı faaliyetlerine karşı yasalar çerçevesinde önlemler alacaklarını vurgulayan Zhu, "Failleri kanun karşısına çıkarmak için yasalara uygun olarak etkili tedbirleri almaya devam edeceğiz. Bu kişilere hiçbir müsamaha gösterilmeyecek" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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