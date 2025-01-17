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Çin, Taiwan'a Grup Tur Hizmetlerini Yeniden Başlatıyor

Çin, Taiwan'a Grup Tur Hizmetlerini Yeniden Başlatıyor
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Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fujian eyaleti ve Shanghai sakinleri için Taiwan'a grup tur hizmetlerinin yeniden başlatılacağını açıkladı. Bu adım, iki bölge arasındaki etkileşimi artırmayı ve turizm sektöründeki beklentileri karşılamayı amaçlıyor.

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, kısa bir süre içinde Fujian eyaleti ve Shanghai kenti sakinleri için Taiwan'a grup tur hizmetlerini yeniden başlatacaklarını duyurdu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde cuma günü yayımlanan duyuruda bu uygulamayla, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki insanlar arasındaki normal etkileşimi yeniden sağlamanın ve çeşitli alanlardaki düzenli alışverişleri kolaylaştırmanın amaçlandığı belirtildi.

Söz konusu adımın Taiwan'daki kamuoyu ve turizm sektörünün yüksek beklentilerini karşılamayı ve Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki insanların refahını arttırmayı da hedefledi vurgulandı.

Turların yeniden başlamasına yönelik süreç için hazırlıkların hızla devam ettiğini vurgulayan bakanlık, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki turizm sektörlerinin iletişimlerini güçlendirip Çin anakarasından Taiwan'a gelen tur gruplarına kaliteli hizmet ve ürünler sunmak amacıyla işbirliği yapmalarını umduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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