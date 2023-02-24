Çin Tahıl ve Yağ Hasadını Kuraklığa Karşı Güvence Altına Alacak

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in kuraklığı önleme ve bu yazki tahıl ve yağ hasadını güvence altına alma çabalarını hızlandıracağını belirtti.

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in kuraklığı önleme ve bu yazki tahıl ve yağ hasadını güvence altına alma çabalarını hızlandıracağını belirtti.

Yakın zamanda bakanlık ve üç ilgili devlet kurumu tarafından yayımlanan planda, tüm yerel yönetimlerin ekinleri sulamak için su sağlamak amacıyla önceden önleyici tedbirler uygulaması istendi.

2022 kışından bu yana yağışların az olması nedeniyle bu baharda bazı bölgelerde yaşanabilecek kuraklık, yaz aylarında tahıl ve yağ hasadını zorlaştırabilir.

Planda, buğday ve kanola tohumunun normal şekilde büyümesini sağlamak için tüm bölgelerden önleyici tedbirleri erken uygulanmaları istendi.

Kuraklığa karşı su kaynaklarının koruma altına alınması ve su koruma tesislerinin zamanında onarılması ve inşa edilmesi gerektiği belirtilen planda, tohum ve gübre gibi tarımsal üretim malzemelerinin stoklanması ve dağıtılması konusunda çaba gösterilmesi gerektiği de ifade edildi.