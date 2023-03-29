Çin-Suudi Arabistan Ortaklığında Mega Kimyasal Tesis Projesinin İnşası Başladı

SHENYANG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin ve Suudi Arabistan'ın ortak yatırım girişimi olan büyük bir kimyasal tesis projesinin inşaatına, Çarşamba günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Panjin kentinde başlandı.

SHENYANG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin ve Suudi Arabistan'ın ortak yatırım girişimi olan büyük bir kimyasal tesis projesinin inşaatına, Çarşamba günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Panjin kentinde başlandı.

Projeye yapılan toplam yatırım 83,7 milyar yuan (yaklaşık 12,2 milyar ABD doları) tutarında. Yatırım miktarının yüzde 30'u Suudi Arabistan'ın Aramco şirketine ait. Toplam yatırımın Çin'e ait olan yüzde 70'lik payı ise yüzde 51'le Kuzey Huajin Kimya Endüstrileri Grubu ve yüzde 19'la Panjin XinCheng Endüstri Grubu oluşturuyor.

Projenin, faaliyete geçmesiyle birlikte Çin'de dünya standartlarında bir petrokimya ve ince kimyasal sanayi üssü haline gelmesi bekleniyor.

2025 yılında tamamlanacak olan Huajin Aramco Petrokimya Şirketi (HAPCO) ortak girişiminin, yıllık 15 milyon ton rafine petrol, 1,65 milyon ton etilen ve 2 milyon ton P-Ksilen üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Kuzey Huajin Kimya Endüstrileri Grubu Şirketi'nin ana firması Norinco Grup'un Genel Müdür Yardımcısı Yan Zhe'ye göre, tamamlandığında 100 milyar yuanın üzerinde yıllık gelir elde edecek projenin vergi geliri 20 milyar yuanın üzerinde, toplam karı ise 10 milyar yuanın üzerinde olacak.

Suudi Aramco Başkan Yardımcısı Muhammed el-Kahtani temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Bu kompleks, Çin'de dünya standartlarında ve entegre bir downstream sektörü destekleme çabalarımızın önemli temelini oluşturuyor" dedi.

Panjin kentinde projeyi desteklemek için 100.000 tonluk genişletilmiş derin su kanalı, 300.000 tonluk ham petrol rıhtımı ve günde 60.000 ton arıtma kapasitesine sahip bir kanalizasyon arıtma tesisi inşa edildi.

Proje için sekiz özel iskele rıhtımı ve demiryolu hattı ayrıldı.