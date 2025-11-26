Çin, Suudi Arabistan'ın En Büyük Ticaret Ortağı Oldu

RİYAD, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin yılın üçüncü çeyreğinde Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı oldu.

Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu'nun salı günü açıkladığı verilere göre temmuz-eylül döneminde ülkenin toplam ihracatının yüzde 14,9'u, toplam ithalatının da yüzde 27,6'sı Çin ile gerçekleştirildi.

Verilere göre Suudi Arabistan'ın petrol dışı ihracatı da 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 19,4 artışla büyümesini sürdürdü. Ulusal petrol dışı ihracat yüzde 0,4 oranında hafif bir düşüş sergilerken, yeniden ihraç edilen malların değeri yüzde 69,6 oranında artış gösterdi.

Toplam ticari mal ihracatı geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 9,5, petrol ihracatı ise yüzde 5,5 arttı. Öte yandan 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 71,1 olan petrol ihracatının toplam ihracattaki payı 2025 yılında yüzde 68,5'e geriledi.

Ticari mal ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 arttı. Ticaret dengesi fazlası yüzde 17,2 artarken, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 36,3 olarak kaydedilen petrol dışı ihracatın ithalata oranı yüzde 40,3'e yükseldi.

Makine, elektrikli aletler ve bu ürünlerin parçaları, toplamın yüzde 26,9'unu oluşturarak petrol dışı ihracatta başı çekerken, bunu yüzde 21,4 ile kimyasal ürünler izledi. İthalatta da en büyük kategoriyi teşkil eden elektrikli makine, ekipman ve parçalar toplam ithalatın yüzde 30'unu oluşturdu.