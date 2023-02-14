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Çin: Suriyeli Çocukların Hayatta Kalma Umutlarının Çalınmaması İçin Yaptırımlar Derhal Kaldırılmalı

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Çin: Suriyeli Çocukların Hayatta Kalma Umutlarının Çalınmaması İçin Yaptırımlar Derhal Kaldırılmalı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Suriyeli çocukların "hayatta kalma umutlarının çalınmaması" için ilgili ülkelere tek taraflı yaptırımları derhal kaldırma çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Suriyeli çocukların "hayatta kalma umutlarının çalınmaması" için ilgili ülkelere tek taraflı yaptırımları derhal kaldırma çağrısında bulundu.

Zhang, tek taraflı yaptırımların, ilgili ülkelerin ekonomik temellerini ve kalkınma kapasitesini yok ettiğini ve çok sayıda çocuğu, gelişme ve hayatta kalma temel hakkından mahrum bıraktığını söyleyerek bu "acı gerçeğin" altını çizdi.

Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nin çocuklar ve silahlı çatışmalar hakkındaki toplantısında söz alan Zhang, Suriye'de yıkıcı depremin ardından hukuksuz tek taraflı yaptırımlar yüzünden ağır iş makineleri ve arama ve kurtarma ekipmanları konusunda sıkıntı yaşandığını ve zamanında sağlanamayan ya da yetersiz kurtarma kapasitesi yüzünden enkaz altında birçok çocuğun hayattan koptuğu endişelerinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Zhang, "İlgili ülkeleri, tüm hukuksuz tek taraflı yaptırımlarını derhal ve koşulsuz olarak kaldırmaya, doğal afetin suç ortakları olmamaya, Suriyeli çocukların hayatta kalma umutlarını çalmamaya ve ikiyüzlü siyasi gösterişlerden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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