Çin, Suriye'ye İnsani Yardım Malzemesi Taşıyan Yeni Bir Uçak Gönderdi Güncel Haberler BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (CIDCA), insani yardım malzemeleri taşıyan bir Çin charter uçağının Salı sabahı erken saatlerde depremden zarar gören Suriye'ye doğru yola çıktığını bildirdi. BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (CIDCA), insani yardım malzemeleri taşıyan bir Çin charter uçağının Salı sabahı erken saatlerde depremden zarar gören Suriye'ye doğru yola çıktığını bildirdi. Ajans'a göre, yardım malzemeleri taşıyan uçak Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'den havalandı. Uçağın yerel saate göre 15 Şubat'ta Şam'a ulaşması bekleniyor. CIDCA, gönderilen yardım malzemeleri arasında yaklaşık 30.000 ilk yardım setleri, 10.000 pamuklu mont, 300 pamuklu çadır, 20.000 battaniye ve 70.000 yetişkin hasta bezinin yanı sıra solunum cihazları, anestezi makineleri, oksijen jeneratörleri ve LED ameliyat ışıkları gibi acil tıbbi ekipmanın yer aldığını ifade etti. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Sevgililer Günü Suriye Güncel Haberler

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