Çin, Suriye'ye Acil İnsani Yardım Sağlayacak

BEİJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin, Suriye'ye 30 milyon yuan (4,42 milyon ABD doları) değerinde acil insani yardım yapacak.

BEİJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin, Suriye'ye 30 milyon yuan (4,42 milyon ABD doları) değerinde acil insani yardım yapacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning olağan basın toplantısında, yapılacak yardımın 2 milyon ABD dolarını ve depremin vurduğu ülkede acilen ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini içerdiğini bildirdi.

Mao Ning, Çin'in devam eden gıda yardımı programının uygulanmasını hızlandırdıklarını da sözlerine ekledi.

Bakanlık Sözcüsü Mao Ning, ilgili Çinli yetkililerin, kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla yapılacak deprem yardımının mümkün olan en kısa sürede erişimini sağlamak için Suriye tarafıyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.