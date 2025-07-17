Çin, Suriye'nin Egemenliğine Saygı Gösterilmesi Çağrısında Bulundu

Çin, İsrail'in hava saldırılarının ardından Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lin, " Orta Doğu'da devam eden gerilimi tırmandıracak hiçbir davranışta bulunulmamalıdır." dedi.

Sözcü Lin, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.