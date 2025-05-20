Çin, Sudan'daki Saldırıları Kınadı ve Ateşkes Çağrısı Yaptı

Çin, Sudan'daki Saldırıları Kınadı ve Ateşkes Çağrısı Yaptı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Sudan'daki sivillere yönelik saldırıları kınayarak, ülkede en kısa sürede ateşkes sağlanmasını umut ettiklerini ifade etti.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Sudan'daki sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırıları kınadığını belirterek, ülkede en kısa sürede ateşkes sağlanmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Sudan'ın doğusunda yer alan Kızıldeniz kıyısındaki stratejik liman kenti Port Sudan'a insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda havaalanı ve liman gibi sivil tesislerin hasar gördüğü bildirilmişti.

Sözcü pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında Çin'in tüm tarafları sivillerin ve sivil tesislerin güvenliğini sağlamaya çağırdığını söyledi.

Mao, "Çin, Sudan meselesinde daima objektif ve tarafsız bir tutum benimsemiştir. Sudan'ın bir an önce ateşkes sağlamasını, insani durumu iyileştirmesini, siyasi süreci hızlandırmasını ve ülkede barış, istikrar ile kalkınmayı en kısa sürede yeniden tesis etmesini umuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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