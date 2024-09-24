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Çin, Su ve Toprak Kaybını Azaltma Çabalarında Başarı Sağladı

Çin, Su ve Toprak Kaybını Azaltma Çabalarında Başarı Sağladı
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Çin, nehir, göl ve rezervuarların arıtılması ile su ve toprak koruma çalışmalarını artırarak son yıllarda su ve toprak kaybını sürekli azaltmayı başardı. Bu çabalar sonucunda ekosistemlerin iyileştiği bildirildi.

BEİJİNG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin'in yaşadığı su ve toprak kaybı son yıllarda nehir, göl ve rezervuarların arıtılması, su ve toprağın korunması ve ekoloji ve çevrenin koruna altına alınmasına yönelik yoğun çabalar sayesinde sürekli geriliyor.

Çin Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Li Liangsheng, Pazartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu çabalar sayesinde Çin'in su ve toprak koruma oranının sürekli arttığını ve nehir ve göl ekosistemlerinin istikrarlı bir şekilde iyileştiğini söyledi. Li, ülkenin su ve toprak kaybını azaltma çalışmalarının son 10 yılda toplam 620.000 kilometrekarelik bir alanı kapsadığını da sözlerine ekledi.

Aynı zamanda Uluslararası Erozyon ve Tortulaşma Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı olan Li, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yoğunlaştığını, insan faaliyetlerinin arttığını ve sanayileşmenin hızlandığını belirterek, bu durumun aşırı hava olaylarının daha sık meydana gelmesine yol açtığını ve birçok ülkenin tortulaşma ve erozyon sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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