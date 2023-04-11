Çin, 'Su Kulesini' Korumak İçin Yeşil Alan Oluşturacak

XİNİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan ve ülkenin "su kulesi" diye bilinen Sanjiangyuan bölgesinin bir bölümünün de bağlı olduğu Qinghai eyaleti, 2023'te ekolojik korumayı desteklemek için ağaçlandırma çabalarını artırmayı planlıyor.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai eyaletindeki Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nın Sarı Nehir kaynak bölgesindeki Gyaring Gölü'nden bir manzara, 12 Mart 2022. (Fotoğraf: Lyu Xueli/Xinhua)

XİNİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan ve ülkenin "su kulesi" diye bilinen Sanjiangyuan bölgesinin bir bölümünün de bağlı olduğu Qinghai eyaleti, 2023'te ekolojik korumayı desteklemek için ağaçlandırma çabalarını artırmayı planlıyor.

Eyaletin ormancılık ve çayır idaresi müdür yardımcısı Deng Erping Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu yıl 4 milyon mu'luk (yaklaşık 267 hektar) yeşil alan oluşturmak ve 1,2 milyon mu'luk kum kontrol yönetimi yürütmek için eyaletin 5 milyar yuan (yaklaşık 726 milyon ABD doları) ödenek ayırdığını söyledi.

Sanjiangyuan bölgesinde, Çin'in üç büyük nehri olan Yangtze, Sarı Nehir ve Lancang'ın kaynak suları bulunuyor.

Deng, Qinghai eyalet idaresinin son üç yılda toplam 21 milyon mu'luk alanda ağaçlandırma ve 8,71 milyon mu'luk otlak alanda restorasyon üzerine büyük kampanyalar başlattığını ve bunların hem yaban hayatı popülasyonunda hem de yerel halkın gelirinde artışla sonuçlandığını söyledi.