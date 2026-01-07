Çin'de Su Kaynakları Yönetimine Yönelik Yatırımlar 2025'te 182 Milyar Doları Aştı

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin, 2025'te su kaynaklarını korumaya yönelik tesislerin inşasına 1,28 trilyon yuan (yaklaşık 182,4 milyar ABD doları) yatırım yaptı. Böylece ülkenin bu alandaki yatırımları art arda dördüncü kez trilyon yuan seviyesini aştı.

Çin Su Kaynakları Bakanı Li Guoying pazartesi ve salı günleri başkent Beijing'de düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl suyun korunmasına yönelik toplam 47.563 proje yürütüldüğünü ve bu projelerin tüm ülkede 3,15 milyon istihdam yarattığını söyledi.

Li, 2025'te her seviyedeki su kaynakları departmanlarının sel ve kuraklığın önlenmesi, nehir ile göl ekosistemlerinin restorasyonu ve ilgili dijital sistemlerin geliştirilmesinde kayda değer adımlar attığını belirtti.

Bakanlığın verilerine göre, sel ve kuraklık afetlerinin önlenmesi sistemini sürekli geliştiren Çin, geçtiğimiz yıl uyarı seviyelerinin üzerine çıkan 913 nehir taşkınını başarıyla kontrol altına aldı.

Çin Su Borsası, toplam 1,61 milyar metreküp su hacmine ilişkin yaklaşık 14.000 işlem gerçekleştirerek rekor kırdı. Bu gelişme, Çin'in su tasarrufu mekanizmaları alanındaki yenilikçi uygulamaların etkinliğini ortaya koydu.

Li, sosyalist modernleşme hedefleri doğrultusunda kararlı ilerleme sağlanabilmesi için su alanında yüksek kaliteli kalkınmanın teşvik edilmesi ve ulusal su güvenliğinin korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.