Haberler

Çin'de Su Kaynakları Yönetimine Yönelik Yatırımlar 2025'te 182 Milyar Doları Aştı

Çin'de Su Kaynakları Yönetimine Yönelik Yatırımlar 2025'te 182 Milyar Doları Aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 2025 yılına kadar su kaynaklarını korumaya yönelik projelere 1,28 trilyon yuan yatıracak. Bu projelerde toplam 47.563 çalışmanın yürütüldüğü ve 3,15 milyon yeni istihdam yaratıldığı belirtildi.

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin, 2025'te su kaynaklarını korumaya yönelik tesislerin inşasına 1,28 trilyon yuan (yaklaşık 182,4 milyar ABD doları) yatırım yaptı. Böylece ülkenin bu alandaki yatırımları art arda dördüncü kez trilyon yuan seviyesini aştı.

Çin Su Kaynakları Bakanı Li Guoying pazartesi ve salı günleri başkent Beijing'de düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl suyun korunmasına yönelik toplam 47.563 proje yürütüldüğünü ve bu projelerin tüm ülkede 3,15 milyon istihdam yarattığını söyledi.

Li, 2025'te her seviyedeki su kaynakları departmanlarının sel ve kuraklığın önlenmesi, nehir ile göl ekosistemlerinin restorasyonu ve ilgili dijital sistemlerin geliştirilmesinde kayda değer adımlar attığını belirtti.

Bakanlığın verilerine göre, sel ve kuraklık afetlerinin önlenmesi sistemini sürekli geliştiren Çin, geçtiğimiz yıl uyarı seviyelerinin üzerine çıkan 913 nehir taşkınını başarıyla kontrol altına aldı.

Çin Su Borsası, toplam 1,61 milyar metreküp su hacmine ilişkin yaklaşık 14.000 işlem gerçekleştirerek rekor kırdı. Bu gelişme, Çin'in su tasarrufu mekanizmaları alanındaki yenilikçi uygulamaların etkinliğini ortaya koydu.

Li, sosyalist modernleşme hedefleri doğrultusunda kararlı ilerleme sağlanabilmesi için su alanında yüksek kaliteli kalkınmanın teşvik edilmesi ve ulusal su güvenliğinin korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Uyarı sonrası mahalleler boşalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

Fırsatçılara hesap sorulacağına vatandaşa ek vergi yüklediler
SGK İl Müdürlüğü'nde silahlı saldırı! Emekliliği reddedilince avukatı öldürdü

SGK'da silahlı saldırı! Avukat odasında öldürüldü
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış

Çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip...