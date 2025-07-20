Çin, Stratejik Maden Kaçakçılığıyla Mücadele Çalışmalarını Artırdı

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin, stratejik maden kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları artırma kararı aldı.

Karar, cumartesi günü ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Nanning kentinde ulusal ihracat kontrolü çalışmaları koordinasyon mekanizması ofisi tarafından düzenlenen toplantıda alındı. Toplantıya Ticaret Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Gümrük Genel İdaresi gibi çok sayıda devlet dairesinden yetkililer katıldı.

Toplantıda operasyonlar başlatıld ığından bu yana stratejik maden kaçakçılığına karşı sıfır tolerans yaklaşımının benimsendiği ve ilgili yetkililerin çok sayıda vakayla ilgilendiği belirtildi.

Stratejik maden kaçakçılığıyla mücadelenin zorlu bir süreç olduğu, kaçakçılığın devam ettiği ve tespit edilmesinin giderek zorlaştığına dikkat çekilen toplantıda ilgili birimlere stratejik madenler ve ilgili teknolojilerin ülkeden yasadışı çıkışını önlemek için operasyonları sürdürmeleri çağrısı yapıldı.

Toplantıda bir yandan operasyonlar devam ederken, ilgili tüm birimlerin çift kullanımlı ürünlerin ihracat kontrolüne yönelik ortak uygulama koordinasyon merkezi kurmak üzere çalışması gerektiği belirtildi. Ulusal ihracat kontrollerinden kaçan yabancı son kullanıcıların yasaklı listeye eklenerek ihracat düzenlemelerinin ihlalinin önlenmesi için tedbirler alınması gerektiği kaydedildi.

İlgili kalemlerin askeri amaçlarla yasadışı olarak kullanılmadığından emin olmak için ihracat şirketlerine durum tespiti çalışmalarında rehberlik edileceği de dile getirildi.