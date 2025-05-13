DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Çin, Stratejik Maden Kaçakçılığına Karşı Önlemler Alacak

Çin, Stratejik Maden Kaçakçılığına Karşı Önlemler Alacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, stratejik madenlerin yasadışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla önlemler alacaklarını açıkladı. Bakanlık, ihracat kontrolünün güçlendirilmesinin ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ülkenin stratejik madenlerinin yasadışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek üzere kararlı şekilde tatbiki ve etkili önlemler alacaklarını söyledi.

Sözcü, pazartesi günü yaptığı açıklamada stratejik maden kaynaklarına yönelik ihracat kontrolünün güçlendirilmesinin, ulusal güvenlik ve kalkınma çıkarları açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Sözcü, Çin'in belirli stratejik madenlere ihracat kısıtlamaları getirmesinden bu yana bazı yabancı kuruluşların Çin'deki bazı kişilerle yasadışı şekilde gizli işbirliği yaparak kaçakçılık gibi yollarla ihracat kontrol önlemlerinden kaçmaya çalıştıklarının tespit edildiğini belirtti.

Sözcü, söz konusu stratejik kaynakların kaçakçılığını engellemek üzere yanlış beyan, gizleme ve üçüncü ülkeler üzerinden aktarım yapma gibi yasadışı ve kurallara uygun olmayan faaliyetlere karşı bir mücadele başlattıklarını söyledi.

Açıklamada ulusal güvenlik ve kalkınma çıkarlarının etkin şekilde korunması amacıyla söz konusu faaliyetlerle mücadele etmek ve bunları soruşturmak üzere gümrük denetimi ve çalışmalarının yoğunlaştırılması sonucu bu faaliyetlerin arkasındaki yasadışı kuruluş ve kaçakçılık ağlarının tamamen ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Sözcü, yakın gelecekte yasadışı faaliyetlerin engellenmesi için daha fazla önlem alınacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın feshi sonrası ilk kez konuştu

Ahmet Türk tarihi kararın ardından ilk kez konuştu
Sean 'Diddy' Combs davasında mide bulandıran bir skandal detay daha

Sean 'Diddy' Combs davasında mide bulandıran bir skandal detay daha
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.