Çin, Sri Lanka'nın Borç Yükünün Hafifletilmesine Yönelik Ortak Çaba Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin, Sri Lanka'nın mevcut zorlukların üstesinden gelmesinde olumlu bir rol oynamak üzere ilgili ülkelerin ve uluslararası finansal kuruluşların Çin'le çalışmalarını bekliyor.

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin, Sri Lanka'nın mevcut zorlukların üstesinden gelmesinde olumlu bir rol oynamak üzere ilgili ülkelerin ve uluslararası finansal kuruluşların Çin'le çalışmalarını bekliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning bu açıklamayı, Uluslararası Para Fonu (IMF) ekibinin IMF'den yardım paketi almaya çalışan Sri Lanka dahil bazı ülkelerin borç yeniden yapılandırılmasında daha hızlı ilerleme kaydedilmesini görüşmek üzere bu hafta Çin'e gideceği yönünde basında çıkan haberler hakkında yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Mao, Çin'in IMF ve diğer uluslararası ekonomi ve finans kuruluşlarıyla çoktandır devam eden sağlam bir işbirliğine sahip olduğunu söyledi.

Mao, Sri Lanka'nın borç sorunu konusunda ise Çin'in Sri Lanka'nın sıkıntı ve zorluklarına büyük önem verdiğini dile getirdi.

Mao, "Sorunu uygun şekilde çözmek üzere Sri Lanka'yla neler yapılabileceği konusunda çalışmaları için finans kuruluşlarını destekliyoruz" diye konuştu.

Sözcü, ayrıca Sri Lanka'nın mevcut zorlukların üstesinden gelmesi, borç yükünü hafifletmesi ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesinde olumlu bir rol oynamak üzere ilgili ülkelerin ve uluslararası finansal kuruluşların Çin'le çalışmalarını da beklediklerini sözlerine ekledi.