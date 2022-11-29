Çin, Sri Lanka Dışişleri Bakanı'nın Sözde 'Borç Tuzağı' İddialarını Çürütmesini Memnuniyetle Karşılıyor

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü Beijing'de bir açıklama yaparak ülkesinin Sri Lanka Dışişleri Bakanı Mohamed Ali Sabry'nin Çin'in Sri Lanka'ya kurduğu sözde "borç tuzağı" hikayesini çürütmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Sabry, Sri Lanka'nın kaynak aramak için Çin'e gittiğinde Çin'in saygılı bir tavır içinde olduğunu ve asla ülkesini para almaya zorlamadığını açıkladı. Sabry, Çin'in Sri Lanka'ya bazı finansal kolaylıklar ve kredi limiti ile bir miktar insani yardım sağladığını belirterek, "borç tuzağının" Batılı bir tabir olduğunu belirtti.

Zhao, bu açıklamanın Çin'in Sri Lanka'ya sözde "borç tuzağı" kurduğuna dair hikayeleri güçlü şekilde çürüttüğünü söyledi.

Sözcü, Çin'in Sri Lanka'ya yaptığı yardımın hiçbir zaman herhangi bir siyasi koşula bağlı olmadığını ve ülkesinin asla Sri Lanka'daki yatırım ve finansmanı aracılığıyla bencil siyasi çıkarlar peşinde koşmadığını yineledi.

Zhao, "Çin, Sri Lanka'nın karşı karşıya olduğu sıkıntıları ve zorlukları tamamen anlıyor ve bunların uygun şekilde çözülebilmesi için ilgili finans kurumlarının Sri Lanka ile görüşmelerini destekliyor. Biz elimizden geldiği sürece Sri Lanka'nın sosyoekonomik gelişimine her zaman destek sağladık" dedi.

Bu yılın Çin-Sri Lanka diplomatik ilişkilerinin 65. ve Kauçuk-Pirinç Paktı'nın 70. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Zhao, bunun geçmiş başarıların üzerine yenilerinin inşa edilmesi ve ilişkilerde yeni ilerlemeler kaydedilmesine çalışılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Zhao Lijian, geleneksel dostluğu ilerletmek, karşılıklı stratejik güveni pekiştirmek, faydalı işbirliğini derinleştirip genişletmek, iki ülkeye ve iki halka daha fazla fayda sağlamak için Çin-Sri Lanka stratejik işbirliği ortaklığını pekiştirmek ve genişletmek amacıyla Çin'in Sri Lanka ile birlikte çalışacağını vurguladı.