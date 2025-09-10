Çin, Spor Sektörünü Ekonomik Büyümenin İtici Gücü Olarak Hedefliyor

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Gelişmekte olan spor sektörünü ekonomik büyümenin yeni itici gücü olarak gören Çin, önümüzdeki beş yıl boyunca planlama, inşaat ve finansman konularında sağlanacak devlet desteğiyle sektörü daha da canlandırmayı hedefliyor.

Çin'in en üst düzey ekonomi planlama kuruluşu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na göre spor sektörünün ve açık hava sporlarının gelişimi, 15. Beş Yıllık Plan'da (2026-2030) ve diğer özel kalkınma planlarında teşvik edilecek.

Komisyonun Sosyal Kalkınma Departmanı Başkanı Chen Jun, salı günü Beijing'de düzenlenen basın toplantısında komisyonun, açık hava sporları sektörünün gelişimini destekleyen politikaların daha da iyileştirilmesini sağlamak üzere Çin Spor Genel İdaresi ile birlikte çalışarak sektöre yönelik yeni kalkınma planları hazırlayacağını söyledi.

2030 yılına kadar ülkede yaklaşık 100 adet yüksek kaliteli açık hava spor merkezinin inşasının hedeflendiğini belirten Chen, bu merkezlerin yüksek kaliteli hizmetlerin sunulabileceği ve çeşitli spor etkinliklerinin düzenlenebileceği kapsamlı tesislerle donatılacağını ifade etti. Chen, daha yüksek kaynak fonlarına ve sağlam sektörel gelişime sahip bölgelere de dünya standartlarında açık hava spor merkezleri inşa etme konusunda destek verileceğini de kaydetti.

"Merkezi hükümet fonları ve spor piyangosu kamu yararı fonları gibi diğer fonları kullanarak, hem nitelikli açık hava spor tesisleri hem de ilgili kamu hizmet tesislerine yönelik desteği artıracağız" diyen Chen, hükümetin, finans kurumlarını açık hava spor işletmelerine verdikleri kredi desteğini artırmaya ve açık hava spor sektörünü ortaklaşa geliştirmek üzere daha fazla özel sermaye çekmeye de teşvik edeceğini de sözlerine ekledi.