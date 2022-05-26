Çin Sözcüsü: Taiwan ve ABD'nin Gizli Anlaşmasına Karşı Hko'nun Devriyesi Gerekli Bir Eylem - Haberler

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Bir Çin savunma sözcüsü tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Halk Kurtuluş Ordusu'nun (HKO) Taiwan Adası çevresindeki son devriye ve eğitim tatbikatlarının Taiwan ile ABD arasındaki gizli anlaşmaya karşı gerekli bir eylem olduğunu söyledi.

Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, HKO'nun yakın zamanda Taiwan Adası etrafındaki sularda ve hava sahasında birleşik savaşa hazırlık alarm devriyesi ve çok sayıda birimi içeren muharebe eğitimi tatbikatları yaptığını belirtti. Tan, "Bunlar, Taiwan ile ABD arasındaki gizli anlaşmayı hedef alan ve ulusal egemenliğin ve toprak bütünlüğünün korunması ihtiyacına uygun bir şekilde atılan gerekli eylemlerdir" dedi. "Taiwan bağımsızlığı" arayışının ve bunu destekleyen eylemlerin başarısızlığa mahkum olduğunu belirten Tan, ABD'nin Çin'i kontrol altına almak için "Taiwan kartı"nı oynayarak durumu tehlikeye attığını da sözlerine ekledi. Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü, HKO'nun yüksek düzeyde alarmda olduğunu, herhangi bir dış güç müdahalesini ve "Taiwan bağımsızlığı" için ayrılıkçı girişimleri kararlılıkla engellemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya hazır" olduğunu söyledi.

Xinhua / Güncel