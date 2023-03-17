Çin Soya Fasulyesi Üretiminde İstikrar Sağlamak İçin Bir Dizi Önlem Aldı

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin bu yıl soya fasulyesi üretimini istikrara kavuşturmak amacıyla bir dizi politika tedbiri aldı.

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin bu yıl soya fasulyesi üretimini istikrara kavuşturmak amacıyla bir dizi politika tedbiri aldı.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Perşembe günü, Merkezi Kırsal Çalışma Liderlik Grubu Ofisi'nin koordinasyonu altında çeşitli departmanlar tarafından uygulamaya konulan karma politikanın soya fasulyesi üretiminin birçok yönünü kapsadığını belirtti.

Bakanlığa göre, ülke mısır ve soya fasulyesi üreticilerine yönelik destekleme politikasında ince ayar yapacak ve toplam destekleme miktarını artırmaya yönelik adımlar atacak.

Diğer önlemlerin yanı sıra kredi desteğinin artırılması, daha iyi teknik rehberlik sağlanması ve soya fasulyesi alım ve depolamasının hızlandırılması için de çaba gösterilecek.

Çin, ülkedeki tarım ve kırsal alanlarla ilgili çalışmaların politika önceliklerini özetleyen kilit bir belge olan 2023 yılı için "1 numaralı merkezi belgede" soya fasulyesi ve yağ bitkileri ekimini genişletme ve üretim kapasitelerini artırma sözü vermişti.