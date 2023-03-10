Çin Son 10 Yılda Etkileyici Bir Kalkınma Süreci Sergiledi

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Yakın zamanda Çin'in kalkınması konusunda gerçekleştirilen küresel bir ankete katılanların yaklaşık yüzde 96'sı, Asya ülkesinin son 10 yıllık dönemdeki başarılarından etkilendiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı'nın 60'tan fazla ülkeden çoğu akademisyen, siyaset bilimi, sosyal bilimler ve iş dünyası profesyoneli olan 1.200 kişinin katılımıyla düzenlediği ankete göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ı en çok Çin'in son yıllardaki "ekonomik kalkınması" ile "bilim ve teknolojide kaydettiği gelişmeden" etkilendiğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 83,1'i, Çin ekonomisinin canlılık ve potansiyelinin, dünya ekonomisi açısından devam eden bir güven ve güç kaynağı olacağına inanıyor.

Öte yandan katılımcılar çoğunlukla Çin'in ayrıntılı kalkınma planında öne çıkardığı "Daha yüksek standarda sahip açık ekonomi," "Dijital Çin (inisiyatif)," "Akıllı kentler" ve "Kırsal canlandırma" gibi anahtar kelimeleri çekici buluyor.

Ankette Çin'in 2013'te önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ülke ve bölgelere muazzam kalkınma potansiyeli ve işbirliği şansı sağladığı ve aynı zamanda güçlendirilmiş uluslararası ilişkiler ve barış inşa etmelerine yardımcı olduğu da tespit edildi.

Öte yandan katılımcılar son 10 yıllık dönemde daha fazla "Çin markalı ürünlerin", "(Çin'le ilgili) Altyapı projelerinin" ve "Çin'in kültürel ürünlerinin" günlük yaşamlarının bildik unsurları haline geldiğini söyledi.