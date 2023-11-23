Çin, Somali'deki Sel Mağdurları İçin 140.000 Dolar Bağışta Bulundu

MOGADİŞU, 22 Kasım (Xinhua) -- Somali'deki Çin Büyükelçiliği, 1,7 milyondan fazla kişinin etkilendiği seller nedeniyle Somali'ye yaklaşık 140.000 ABD doları bağışta bulundu.

Çin'in Somali Büyükelçisi Fei Shengchao, bağışın ülkeyi vuran şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilenen Somalililere insani destek sağlamak üzere kullanılacağını söyledi.

Fei, Çinlilerin 50'den fazla can kaybına yol açan ve ülke çapında 700.000'den fazla kişiyi yerinden eden şiddetli sel felaketi nedeniyle Somalililerin yaşadığı acıya tanık olduğunu belirtti. Fei, Çin'in Ekim ayı başında ülkeyi vuran şiddetli sel felaketinden bu yana Somali'ye doğrudan yardım eden ilk ülke olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi, başkent Mogadişu'da düzenlediği basın toplantısında, "Çin, Somali'ye nakdi 1 milyon yuan acil yardım sağlamaya karar verdi. Somali'nin afet yardım çabalarını desteklemek üzere 1.000 tondan fazla acil gıda yardımı da yakında ülkeye gelecek. Bu yardımlar, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum vizyonunun hayata geçirilmesine yönelik somut adımları temsil ediyor" ifadelerini kullandı.