Çin, Somali'deki İnsani Felaketi Önlemek İçin Azami Çaba Gösterilmesini İstedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Çarşamba günü, uluslararası toplumu, nüfusun neredeyse yarısının geçimini etkileyen sürekli kuraklık karşısında Somali'deki insani felaketi önlemek için azami çabayı göstermeye çağırdı. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Somali'yle ilgili Güvenlik Konseyi brifinginde yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplum insani müdahalesini hızlandırmalı, yardımını artırmalı ve insani bir felaketi önlemek için azami çabayı göstermelidir" dedi. Dai, Somali'de büyük kıtlık ve yetersiz beslenme riski taşıyan korkunç bir insani durum olduğunu ve Çin'in BM'nin Afrika Boynuzu'ndaki acil yardım çalışmalarını desteklediğini kaydetti. Daimi Temsilci Yardımcısı, son derece borçlu yoksul ülkenin, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası tarafından Somali'ye yönelik girişiminin de memnuniyetle karşılandığını ve bunun, ülkenin direniş ve borç erteleme yoluyla zorlukları aşmasına yardımcı olacağını söyledi.

"Çin, Somali'deki insanların mevcut zorluklarını derinden hissediyor" diyen Dai, Çin'in bu Haziran ayında Somali ile acil gıda yardımıyla ilgili mektup teatisini imzaladığını belirtti. Dai sözlerini, "Yardım sürecini hızlandıracağız, Somali'nin kuraklığa karşılık vermesine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve afetleri önlemek ve azaltmak için kalıcı çözümleri ortaklaşa tartışacağız" diyerek sürdürdü. Ülkedeki güvenlik durumu hakkında da konuşan Dai, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un göreve başlamasından bu yana diyalog ve uzlaşmayı güçlendirdiğini ve uluslararası işbirliğini teşvik ederek yeni yönetimi için iyi bir başlangıç yaptığını söyledi. Dai, Çin'in bu tür çabaları takdir ettiğini ve ulusal kalkınma için yedi öncelik üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla Somali'deki partilerin Haziran ayında bir ulusal danışma konseyi toplantısı düzenlemesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Daimi Temsilci Yardımcısı, "Tarafların işbirliği ruhu içinde barışı ve yeniden yapılanmayı desteklemeye devam edeceklerine inanıyoruz" dedi.