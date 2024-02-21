Çin, Sivil Havalimanlarında Gürültü Kirliliğini Önlemek İçin Eylem Planı Yayımladı

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin, sivil havacılığın yeşil dönüşümünü teşvik çalışmaları kapsamında sivil havalimanlarında gürültü kirliliğinin önlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik üç yıllık bir eylem planı yayımladı.

Plan; Çin Sivil Havacılık İdaresi, Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi tarafından ortaklaşa yayımlandı.

Plana göre, havalimanlarında kirliliğin önlenmesi ve kontrolüne yönelik standart bir sistem 2025 yılına kadar temel olarak inşa edilecek ve kilit önemdeki izleme teknolojilerinin geliştirilmesinde olumlu ilerleme kaydedilecek.

Plana göre 2025 yılına kadar, yıllık en az 5 milyon yolcu hacmine sahip havalimanlarına sivil uçak gürültüsünü gerçek zamanlı izleme ve kaynağını takip etme kabiliyeti kazandırılacak.

2027 yılına kadar ise yıllık en az 10 milyon yolcu hacmine sahip havalimanlarının çevresindeki bölgelerin hava kalitesi iyileştirilecek.