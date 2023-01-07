Çin Sivil Havacılık Sektörünün 2023'te Toparlanarak Pandemi Öncesinin %75'ine Ulaşması Bekleniyor

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Song Zhiyong Cuma günü, ülkenin sivil havacılık endüstrisinin 2023'te toparlanarak pandemi öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 75'ine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Song ayrıca, bu yıl sağlam bir toparlanma döneminde olan sektörün zararlarını kapatmayı hedeflediğini söyledi.

2022'de toplam hava taşımacılığı cirosu da toparlanarak pandemi öncesi seviyenin yüzde 46,3'üne ulaştı.

Başkan, geçen yıl toplam 250 milyon yolcu seferinin gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 6,08 milyon ton kargo ve postanın hava yoluyla taşındığını belirtti.

2022'de sekiz havalimanının inşasını tamamlayan veya yerini değiştiren Çin, toplam kargo havalimanı sayısını 254'e ve genel havalimanı sayısını 399'a çıkardı.