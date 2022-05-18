Çin Sivil Havacılık İdaresi: ABD'li Müfettişler Uçak Kazasıyla İlgili Bilgileri Açıklamadıklarını Teyit Ettiler - Haberler

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, China Eastern Airlines'a ait yolcu uçağının düşmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten ABD'li müfettişlerin, soruşturmaya ilişkin bilgileri basın ile paylaşmadıklarını teyit ettiklerini bildirildi. İdareye göre, soruşturmaya yardımcı olan ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu müfettişleri, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Ek 13'te belirtilen şartlar çerçevesine uygun olarak, CAAC ile işbirliği yaptıklarını açıkça belirtti.

Açıklama, 21 Mart'ta China Eastern Airlines'a ait MU5735 sefer sayılı uçağının düşme nedeni hakkında, yabancı basında çıkan haberlere yanıt olarak yapıldı. İdare, müfettişlerin kazanın nedenini tespit etmek için gereken profesyonel teknik desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti. CAAC, soruşturma bölümünün halen, enkaz tanımlama, sınıflandırma ve inceleme, uçuş veri analizi ve her bir araştırma prosedürü için deneysel doğrulama konularıyla ilgili çalışmaları yürütmekte olduğunu bildirdi. Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu'nda belirtildiği üzere, soruşturma departmanı, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nu, uçağın tasarım ve üretim durumunu araştıracak taraf olarak davet etmişti. Soruşturmaya yardım eden taraflarla yakın iletişim içinde olmaya devam edeceğini ve ilgili çalışmaları bilimsel olarak yürüteceğini belirten idare, Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu ve hükümetin bilgi açıklama mekanizmasını takiben soruşturmayla ilgili gelişme ve bilgileri zamanında ve doğru şekilde yayınlayacaklarını belirtti.

Xinhua / Güncel