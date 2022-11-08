Çin, Sıvı Oksijen-Metan Roket Motorunu Başarıyla Test Etti

Çin Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Şirketi tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, 80 tonluk itiş gücüyle kendi tipindeki motorlar arasında en büyük itiş gücüne sahip olan sıvı oksijen-metan motorunun başarıyla test edildiği duyuruldu.

Çin Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Şirketi tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, 80 tonluk itiş gücüyle kendi tipindeki motorlar arasında en büyük itiş gücüne sahip olan sıvı oksijen-metan motorunun başarıyla test edildiği duyuruldu.

Motor, 80 tona kadar zemin itiş gücüne ve 90 tona ulaşan bir vakum itişine sahip.

Ticari roketlerde kullanılmak üzere tasarlanan motor, yeniden kullanılabilen fırlatma araçları ve düşük maliyetli tek kullanımlık taşıyıcı roketler için güç sağlayabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.(XHTV)