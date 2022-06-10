Çin, Şirketlerin Ar-Ge Maliyetleri İçin Vergi İndirimi Politikasını Kalıcı Hale Getirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Şirketlerin Ar-Ge Maliyetleri İçin Vergi İndirimi Politikasını Kalıcı Hale Getirdi

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin, Şirketlerin Ar-Ge Maliyetleri İçin Vergi İndirimi Politikasını Kalıcı Hale Getirdi

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Vergi İdaresi'ne göre, geçen yıl uygulamaya konulan vergi indirimi politikası kalıcı bir düzenleme haline getirildi ve şirketlerin, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) maliyetlerinde yapılan vergi indiriminden gelecek yıllık ödemelerinin büyük bölümünü en...

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Vergi İdaresi'ne göre, geçen yıl uygulamaya konulan vergi indirimi politikası kalıcı bir düzenleme haline getirildi ve şirketlerin, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) maliyetlerinde yapılan vergi indiriminden gelecek yıllık ödemelerinin büyük bölümünü en az üç ay önceden almalarına olanak sağlandı.

İdare tarafından yayınlanan tebliğde şirketlerin bu yıldan itibaren, ilk dokuz ayda gerçekleşen Ar-Ge harcamalarını, vergi beyannamesini verdikleri Ekim ayında eş zamanlı vergilendirilebilir gelirlerinden düşürebilecekleri belirtildi. Bu politika ilk olarak geçen Ekim ayında, Kovid-19 sıkıntısının yaşandığı bir dönemde inovasyonu teşvik etmek için destekleyici bir önlem olarak benimsendi. İşletmeler bu düzenleme olmadan önce yıllık Ar-Ge maliyetlerini ancak bir sonraki yıl gider gösterebiliyordu. Çin, teknoloji yoğun ve imalat sektöründeki küçük ve orta büyüklükteki firmaların Ar-Ge giderlerinin toplamının iki katını vergiye tabi gelirden düşürmelerine izin verdi, daha önce bu oran yüzde 175 idi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Araştırma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title