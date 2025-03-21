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Çin-Sırbistan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Forumu Belgrad'da Gerçekleşti

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Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin'in katıldığı forumda, 200'den fazla temsilci ticaret, yatırım ve yeni fırsatları keşfetti.

BELGRAD, 21 Mart (Xinhua) --Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin, Çin- Sırbistan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Forumu'nda konuştu, 20 Mart 2025.

Çin- Sırbistan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Forumu, iki ülkeden 200'den fazla temsilcinin katılımıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlendi. Perşembe günü gerçekleştirilen forum, katılımcılara ticaret, yatırım ve yükselen sektörlerdeki yeni fırsatları keşfetme fırsatları sundu. (Fotoğraf: Wang Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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