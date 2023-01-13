Çin Sınır Polisi Çığ Altında Kalan Kişiyi Kurtarmak İçin Zamanla Yarışıyor Güncel Haberler Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde sınır polisi Pazartesi günü çığ altında kalan bir kişiyi başarıyla kurtardı. Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde sınır polisi Pazartesi günü çığ altında kalan bir kişiyi başarıyla kurtardı. Yardım çağrısı üzerine polis ekipleri hemen otomobille olay yerine gitti. Yaklaşık 2 kilometre yol gittikten sonra yoğun kar nedeniyle durmak zorunda kalan polisler otomobilden inerek koşmaya başladı. Kazazede, arkadaşının yardım istemesinden 26 dakika sonra canlı bulundu ve tedavi görmesi için yerel bir hastaneye kaldırıldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Güncel Haberler

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