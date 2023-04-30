Çin Sınır Ötesi Ticaretin Kolaylaştırılmasına Yönelik Kampanya Başlattı

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çinli yetkililer kilit öneme sahip limanlardaki iş ortamını optimize etmek ve sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılmasını daha da ilerletmek amacıyla 2023 yılı için özel bir kampanya başlattı.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen 2023 Çin Sınır Ötesi E-ticaret Ticaret Fuarı'nda bambu ve ahşap ürünler hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 18 Mart 2023. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çinli yetkililer kilit öneme sahip limanlardaki iş ortamını optimize etmek ve sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılmasını daha da ilerletmek amacıyla 2023 yılı için özel bir kampanya başlattı.

Aralarında Gümrük Genel İdaresi'nin de bulunduğu 6 devlet kurumu tarafından başlatılan kampanya, Beijing, Tianjin, Shanghai ve Chongqing'in de dahil 12 eyalet düzeyindeki bölgenin 17 şehrinde beş ay sürecek.

Kampanya kapsamında, akıllı limanların inşasını ve limanların dijital dönüşümünü hızlandırmak ve dış ticaret sektörünün iyileştirilmesinin yanı sıra yeni ortaya çıkan iş biçimlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini desteklemek için önlemler alınacak.

Ayrıca, sınır ötesi gümrük işlemleri için lojistik ve tedarik zincirlerinin güvenli ve sorunsuz işleyişini iyileştirmek, ithalat ve ihracat uyum maliyetlerini standartlaştırmak ve azaltmak, dış ticaret yapan ticari kuruluşlar arasında kazanç ve memnuniyet duygusunu geliştirmek için de çaba gösterilecek.

Çin, 2022 yılında 10 şehirde sınır ötesi ticareti kolaylaştırmak için özel bir kampanya başlatmıştı. Kampanya kapsamında getirilen 10 reform ve inovasyon önleminin tamamı iyi şekilde uygulanmış ve yerel gümrük yetkilileri tarafından yayımlanan 501 politikada dikkate değer sonuçlar elde edilmişti.