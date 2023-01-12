Çin, Sınır Ötesi Renminbi Kullanımını Artırma Amaçlı Tedbirleri Açıkladı

Arşiv fotoğrafında, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Linyi'deki bir bankada Çin para birimi renminbi (RMB) banknotlarını sayan çalışan görülüyor. (Fotoğraf: Zhang Chunlei/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çinli yetkililer, dış ticaret ve ekonomik etkileşimde bulunan şirketler tarafından sınır ötesi renminbi (RMB) kullanımının artırılmasını desteklemek amacıyla çeşitli tedbirler aldı.

Çin Ticaret Bakanlığı ve Çin Merkez Bankası tarafından ortaklaşa yayınlanan genelgeye göre, söz konusu adımla dış ticaretle ilgili şirketlerin işlem ve takas, yatırım ve finansman, ayrıca risk yönetimi ile ilgili ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla sınır ötesi ticaret ve yatırımda RMB kullanımının daha da kolaylaştırılması hedefleniyor.

Genelgede, her türlü sınır ötesi ticaret ve yatırımda RMB fiyatlandırması ve takasını kolaylaştırmak için çaba gösterilmesi ve bankaların daha uygun ve verimli takas hizmetleri sunması yönünde çağrıda bulunuldu.

Genelgeye göre bankalar ayrıca, yurtdışında RMB cinsinden kredileri artırmaya ve ürün ile hizmetlerde aktif olarak yenilikler yapmaya teşvik edildi.

Pilot serbest ticaret bölgeleri, Hainan Serbest Ticaret Limanı ve yurtdışındaki ekonomik ve ticari işbirliği bölgeleri de dahil olmak üzere sınır ötesinde RMB kullanımının artırılmasına yönelik platformların açılmasının öneminin de altı çizildi.

Genelgede, şirketlerin ihtiyaçlarına göre iş alanında alıcılarla satıcıları biraraya getirme, mali planlama ve risk yönetiminde desteği artırma konularında da çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.