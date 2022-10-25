Çin, Sınır Ötesi Finansmanı Kolaylaştırmak İçin Kilit Önem Taşıyan Parametreleri Yükseltti

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan resmi bir yazılı açıklamaya göre Çin, şirketlerin ve finansal kuruluşların daha fazla dış borç alabilmesi için kilit önemdeki makro ihtiyati yönetim parametrelerini yükseltti.

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan resmi bir yazılı açıklamaya göre Çin, şirketlerin ve finansal kuruluşların daha fazla dış borç alabilmesi için kilit önemdeki makro ihtiyati yönetim parametrelerini yükseltti.

Çin Merkez Bankası ile Devlet Kambiyo İdaresi'nin ortak yazılı açıklamasına göre, bir kurumun sahip olabileceği ödenmemiş sınır ötesi finansmanın üst sınırını belirleyen bir çarpan olan makro ihtiyati yönetim parametresi, daha önce 1'den 1,25'e revize edilmişti.

Açıklamaya göre, yukarı doğru revizyon, sınır ötesi finansmanın makro ihtiyati yönetimini daha da iyileştirmenin yanı sıra işletmelerin ve mali kuruluşların dış borç yapılarını optimize etme konusunda rehberlik etmeyi amaçlıyor.