Çin, Sınır Ötesi E-Ticareti Teşvik İçin Pilot Bölge Sayısını Artırıyor

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin, dış ticaret büyümesini artırmak amacıyla yaptığı son hamleyle, 33 şehir ve bölgede daha sınır ötesi e-ticaret için kapsamlı pilot bölgelerin kurulmasını onayladı.

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin, dış ticaret büyümesini artırmak amacıyla yaptığı son hamleyle, 33 şehir ve bölgede daha sınır ötesi e-ticaret için kapsamlı pilot bölgelerin kurulmasını onayladı.

Böylece sınır ötesi e-ticaret pilot bölgelerinin yedinci grubunun kurulması için onay çıktı. Bu son adımla, ülke genelinde pilot bölge sayısı 165'e ulaştı.

Sınır ötesi e-ticaret için onay alan son kapsamlı pilot bölgelerin birçoğu, ülkenin sınır bölgeleri ile orta ve batı kesimlerinde yer alıyor.

Pilot bölgelerin, geleneksel endüstrilerin dönüşümünü ve gelişimini kolaylaştırmaya, dış ticareti optimize etmeye ve bir üst seviyeye taşımaya yardımcı olması bekleniyor.

Çin'in sınır ötesi e-ticareti son yıllarda hızla büyüyor. Ülkenin sınır ötesi ticaret hacmi son beş yılda yaklaşık 10 kat artarak 2021'de 1,92 trilyon yuana (yaklaşık 269,14 milyar ABD doları) ulaştı. 2022'nin ilk yarısındaysa pazarın ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,6 oranında büyüme kaydetti.