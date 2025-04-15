Çin Sınır Geçişleri 2025 İlk Çeyreğinde %15,3 Arttı

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi, 2025 yılının ilk çeyreğinde ülke sınır kapılarından yapılan giriş-çıkış sayısının 163 milyona ulaştığını açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3'lük bir artışa işaret ediyor.

Salı günü açıklanan verilere göre anakara sakinleri, yıllık bazda yüzde 15,4 artışla 80,27 milyon sınır ötesi seyahat gerçekleştirerek toplam içinde en büyük payı oluşturdu.

En belirgin artış ise yabancı uyruklularda görüldü. Yabancıların sınır geçişleri, 2024'ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 33,4 artarak 17,44 milyona ulaştı.

Hong Kong, Makao ve Taiwan sakinleri ise bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artışla 65,72 milyon seyahat gerçekleştirdi.

Yetkililer, Çin'in dünyanın geri kalanıyla iletişimini ve etkileşimini artırmak için daha kapsamlı ve daha somut önlemler alınacağını söyledi.