Çin-Singapur Bağlantılılık İnisiyatifi Kapsamında Milyarlarca ABD Doları Değerinde Projeler İmzalandı

CHONGQİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Son yedi yılda Çin-Singapur (Chongqing) Stratejik Bağlantılılık Gösterim İnisiyatifi kapsamında değeri 54 milyar ABD dolarının üzerinde olan 400'den fazla proje imzalandı.

CHONGQİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Son yedi yılda Çin-Singapur (Chongqing) Stratejik Bağlantılılık Gösterim İnisiyatifi kapsamında değeri 54 milyar ABD dolarının üzerinde olan 400'den fazla proje imzalandı.

İmzalanan 218 hükümet ve iş işbirliği projesi, 25,26 milyar ABD doları, 235 finansal hizmet projesi ise 29,04 milyar ABD doları değerinde bulunuyor. İnisiyatifin idari bürosu tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, bu projelerin Çin'in batı bölgesi ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasındaki ilişkileri etkili bir şekilde iyileştirdiği belirtildi.

Çin-Singapur (Chongqing) Stratejik Bağlantılılık İdari Bürosu Gösterim İnisiyatifi Başkanı Zeng Jinghua, sınır ötesi finansman projelerinin Çin'in batısındaki on eyalet, özerk bölge ve belediyeleri kapsadığını ve yaklaşık 18,59 milyar ABD doları tutarında olduğunu söyledi.

Singapur ile Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler tarafından ortaklaşa inşa edilen ve Chongqing'in operasyon merkezi olduğu bir ticaret ve lojistik geçidi olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, 113 ülkede 335 limanı birbirine bağladı.

Bu arada, Çin'in batısı ve ASEAN ülkelerinden yaklaşık 200 işletme, inisiyatif kapsamındaki tarımsal işbirliğine katıldı.

Kasım 2015'te başlatılan inisiyatif, ağırlıklı olarak finansal hizmetler, hava taşımacılığı, lojistik ve bilgi iletişimini hedefliyor.

Proje, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletindeki Suzhou Endüstri Parkı ve Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin Belediyesi'ndeki Tianjin Eko-kentinden sonra Çin ve Singapur arasındaki üçüncü hükümetler arası işbirliği projesi olarak öne çıkıyor.