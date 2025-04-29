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Çin, Şıncou-19 Mevcut Hava Koşulları Nedeniyle Geri Dönüşü Erteledi

Çin, Şıncou-19 Mevcut Hava Koşulları Nedeniyle Geri Dönüşü Erteledi
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Çin, uzay istasyonundaki taykonot ekibini taşıyan Şıncou-19 mekiğinin dönüşünü, kötü hava koşulları nedeniyle erteledi. Hava şartlarının uygun hale gelmesi bekleniyor.

Çin, uzay istasyonundaki taykonot ekibini Dünya'ya getirecek Şıncou-19 mekiğinin dönüşünü kötü hava koşulları nedeniyle erteledi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfıng iniş sahasındaki hava koşullarının göreve elverişli olmadığı belirtildi.

Açıklamada, taykonotlar Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'yı taşıyacak Şıncou-19 mekiğinin dönüşü için güvenli şartların oluşacağı ileriki günlerde yeniden planlama yapılacağı kaydedildi.

30 Ekim 2024'ten bu yana uzay istasyonunda görev yapan Şıncou-19 taykonot ekibi, 24 Nisan'da istasyona gönderilen Şıncou-20 taykonot ekibi ile yörüngede görev devir teslimi yapmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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